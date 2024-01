Leonardo DiCaprio introduserte Martin Scorsese for Studio Ghibli-filmer

Vi vet alle at det kan være vanskelig å få noen som ikke liker animasjonsfilm, til å like mediet. Uansett hvor mye du prøver å overbevise en venn eller slektning om at det også er for voksne, ser de bare tegneserier for barn. Vi kan tenke oss at det var en lignende situasjon da Leonardo DiCario prøvde å få Martin Scorsese til å se en Studio Ghibli-film.

HQ

Ifølge Letterboxd viser de to ofte filmer for hverandre, og Scorsese er vanligvis den som viser flest filmer til sin faste hovedrolleinnehaver for å forberede ham på en rolle. DiCaprio har ikke alltid klart å imponere eller opplyse Scorsese med sine filmvalg, men den ene gangen han gjorde det, var da han viste Scorsese Spirited Away.

Både Oscar-vinneren fra Studio Ghibli og Prinsesse Mononoke skal ha gjort Scorsese imponert over Miyazakis verk. Nå gjenstår det å høre Scorseses tanker om de andre Ghibli-filmene, og kanskje til og med se om Miyazaki selv har sett The Wolf of Wall Street eller The Departed.