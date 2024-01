Det ser ikke ut til at vi kommer til å få en shadow drop under morgendagens Developer_Direct.

HQ

Mange av oss har håpet på at Xbox shadow dropper et nytt spill under morgendagens Developer_Direct, slik de gjorde i fjor med det strålende Hi-Fi Rush. Dette ser imidlertid ikke ut til å være tilfelle, for i et blogginnlegg på Xbox Wire om det kommende showet står det at alle de viste titlene vil "ankomme senere".

Nærmere bestemt nevner Xbox: "Alle spillene i årets Developer_Direct kommer senere, med flere detaljer som vil bli delt i programmet."

Det går rykter om at et femte spill, utover Indiana Jones, Avowed, Ara: History Untold og Senua's Saga: Hellblade II, vil bli vist, men ut fra denne formuleringen å dømme, skal vi nok ikke forvente å spille den mystiske tittelen rett etter sendingen.

Når det gjelder deler av den bredere Xbox Game Studios -familien, står det også i innlegget at vi kommer til å høre fra Activision Blizzard King senere i år.

Husk å følge med på Developer_Direct her når den starter 18. januar kl. 20.00 GMT/21.00 CET.