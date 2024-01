EA Sports FC 24 tar tilbake tronen som ukens største boksspill i Storbritannia.

HQ

Hvis du skulle være i tvil om at vi briter elsker både fotball og magi, er det bare å se på salget av fysiske spill de siste 11 månedene. Helt siden Hogwarts Legacy kom ut i februar 2023, har Avalanche og EAs nåværende fotballspill (enten det er FIFA 23 eller EA Sports FC 24) kjempet om å bli ukens største boksspill i Storbritannia.

Bortsett fra en periode der The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom regjerte i begynnelsen av sommeren, og noen uker på høsten da Super Mario Bros. Wonder og Marvel's Spider-Man 2 kjempet om kronen, har det stort sett bare vært Wizarding World og fotballverdenen som har tørnet sammen, og etter at dette har vært tilfelle i mesteparten av desember, ser januar 2024 ut til å være en lignende situasjon så langt.

GamesIndustry rapporterer at EA Sports FC 24 er tilbake på toppen, og at Hogwarts Legacy har blitt skjøvet ned på andreplass på den ukentlige hitlisten. Det antydes at denne endringen skyldes nylige salg og kampanjer som har gitt fotballspillet en salgsøkning på 42 % på PlayStation-konsoller.

Utover disse to fysiske titanene har Mortal Kombat hatt en utmerket uke, med Mortal Kombat 1 på tredjeplass og Mortal Kombat 11 Ultimate på fjerdeplass. Deretter fulgte Super Mario Bros. Wonder på femteplass, foran Call of Duty: Modern Warfare III på sjetteplass. Den evige Mario Kart 8 Deluxe tok syvendeplassen, foran Grand Theft Auto V på åttende og Marvel's Spider-Man 2 på niende, mens It Takes Two rundet av topp ti, nok en gang på grunn av nylige kampanjer som drev salget.

Vi må vente en uke for å se hva neste uke bringer, men en tipper at vi får se enten Hogwarts Legacy eller EA Sports FC 24 på toppen, frem til uken etter, når noen store spill har fått sjansen til å melde sin ankomst. Host, host... Tekken 8 og Like a Dragon: Infinite Wealth.