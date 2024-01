10. generasjons iPad viser at du ikke trenger å ruinere deg for å få en hendig gadget.

HQ

Når du tenker på Apple-produkter, forbinder du dem ofte med et bestemt suffiks. iPhone Pro, MacBook Air og til og med ting som iPod Shuffle fra gamle dager. Dette betyr ofte at de vanlige dingsene som Apple lanserer, faller utenfor rampelyset.

Og det er synd, for enheter som 10. generasjons iPad har fortsatt mye å by på for forbrukere som er ute etter en god balanse mellom pris og ytelse. Som vi har vist i vår siste Quick Look, kommer den nyeste versjonen av iPad med noen ganske kule endringer.

Er iPad fortsatt kongen blant nettbrettene? Det må du ta en titt på Quick Look for å finne ut av. Husk å fortelle oss hvilket nettbrett du foretrekker når du er der.