Samsung S24 Ultra innebærer en stor endring for smarttelefonen din

HQ

Samsungs nye S24 Ultra er fullpakket med en rekke funksjoner som også gjorde S23 Ultra til en suksess. Det er noen forbedringer å spore i dekselet og andre detaljer, men det viktigste moteordet for denne telefonen, og det Samsung vil at du skal bli hypet av, er Galaxy AI.

I bunn og grunn er denne telefonen drevet av AI. Vel, ikke på den måten at den plutselig kommer til å utvikle sin egen hjerne med det første, men i den forstand at den kan bruke maskinlæring til å bli mer nyttig for deg. I hvert fall i teorien.

I vår siste Quick Look tar vi en titt på Samsung S24 Ultra og vurderer hvor stor forskjell den nye Galaxy AI egentlig utgjør. Ta en titt nedenfor: