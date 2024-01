Blumhouse åpner en ny skrekkutstilling på det berømte hotellet fra The Shining.

HQ

Blumhouse Productions, hjernen bak moderne skrekkfilmer som M3GAN, The Black Phone og Get Out, åpner en ny skrekkutstilling i Colorado på The Stanley Hotel, som er mest kjent som det ikoniske hotellet fra The Shining.

Blumhouse skal kuratere det 10 000 kvadratmeter store utstillingslokalet Stanley Film Center sammen med Colorado Office of Film, Television and Media. Med utgangspunkt i Blumhouses katalog av filmer, videospill og TV-serier har utstillingen blitt beskrevet som et "mini-Academy Museum dedikert til skrekk."

sier Colorados guvernør Jared Polis i en uttalelse: "Her er Blumhouse! Dette ikoniske Colorado-hotellet vil nå få et nytt element av moro og skrekk som Colorado-innbyggere og besøkende over hele verden kan glede seg over, noe som vil øke turismen og styrke økonomien vår."

legger Blumhouse-sjef Jason Blum til: "Stanley Hotel er hellig grunn for skrekkfans, og det gjør tilstedeværelsen på Stanley Film Center til en naturlig forlengelse for Blumhouse. Fansen kommer til å komme tettere på favorittfilmene sine enn noen gang før, selv om det kan være lurt å holde avstand til noen av 'gjenstandene' i samlingen vår."

Takk, Hollywood Reporter.