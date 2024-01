Planet Zoo kommer til konsollene i slutten av mars

HQ

Med tanke på hvor mange år det har eksistert, hvor mye støtte Frontier Developments har gitt det, og det faktum at Planet Coaster er allment tilgjengelig på en rekke plattformer, føles det nesten surrealistisk at Planet Zoo ennå ikke er tilgjengelig på konsoller. Heldigvis kommer dette til å endre seg veldig snart.

Simuleringsutvikleren har nemlig kunngjort at Planet Zoo vil gjøre konsolldebut på PS5 og Xbox Series X/S mot slutten av mars. Spillet vil debutere som basisutgaven fra PC, men med de mange forbedringene og funksjonene som er lagt til i den versjonen av spillet.

Frontier har sagt at konsollversjonen vil få alle DLC-pakkene som finnes på PC, og at de to første (som tar spillerne med til Sørøst-Asia og våtmarkene) vil være tilgjengelige ved lanseringen for alle som kjøper Deluxe Edition av spillet. Ultimate Edition vil også åpne veien til alle Deluxe Content, for eksempel en Season Pass som gir tilgang til de 14 fremtidige DLC-pakkene når de lanseres på konsoll.

Når det gjelder prisene for hver versjon av Planet Zoo på konsoll, er de som følger:





Standardutgave - £39,99 / $49,99 / €49,99



Deluxe-utgaven - £49,99 / $59,99 / €59,99



Ultimate Edition - 99,99 £ / 119,99 $ / 119,99 €.



Alle som forhåndsbestiller en av disse tre utgavene, får også tre eksklusive dyr: dvergflodhest, komodovaran og Thomsons gaselle.

Den endelige lanseringsdatoen er 26. mars 2024. Frontier arrangerer også en livestream i morgen (31. januar) der de vil dele ytterligere informasjon om denne versjonen av spillet.

Du kan se traileren for konsollannonseringen nedenfor.