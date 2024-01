Destiny 2-regissøren forlater Bungie

HQ

Destiny 2 får sin hittil største utvidelse senere i år med The Final Shape, men mannen som har stått ved roret for skytespillet siden 2020, trekker seg tilbake for å satse på nye eventyr.

Joe Blackburn forklarte i en rekke innlegg på Twitter/X at neste måned markerer hans avgang, samt starten på en større testfase for den nye Destiny 2-utvidelsen. "Denne [spilltesten] vil være spesielt meningsfull for meg personlig, da den også vil fungere som et øyeblikk for å gi fakkelen som Destiny 2-spilldirektør videre til den neste æraen av lederskap når jeg begir meg ut på et nytt eventyr utenfor Bungies vegger", skriver Blackburn.

Bungie-designeren Tyson Green tar over stafettpinnen neste måned. "Tyson har vært en viktig del av Bungies arv siden Myth 2, fra Halo PvP til utviklingen av eksotiske våpen i D1", skriver Blackburn om sin etterfølger.

Er du lei deg for at Blackburn slutter? Hvordan tror du Tyson Green vil lede Destiny 2?