Stellar Blade lanseres 26. april.

Stellar Blade Dette spillet har vært litt av et mysterium for oss en stund. Spillet, som kommer fra Shift-Up og Sony, fokuserer på at du spiller som Eve på et oppdrag for å redde menneskeheten fra utryddelse.

Spillet byr på hack-and-slash-kamp med noen interessante fiendetyper. Det er mest sammenlignbart med noe som NieR, hvis vi skulle sammenligne det med noe, men vi har fortsatt ikke sett mye av Stellar Blade ennå.

Spillet kan forhåndsbestilles fra neste uke, og slippes 26. april til PS5. Sjekk ut traileren nedenfor: