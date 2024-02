Den nest siste The Grand Tour-spesialen har premiere neste uke.

HQ

The Grand Tour nærmer seg slutten. Etter mange år og mange sesonger med motorsport og underholdning for fansen, gjenstår det nå bare to spesialserier. Selv om vi ikke vet hva den siste spesialen med Jeremy Clarkson, Richard Hammond og James May blir, vet vi hva den nest siste episoden blir og når den blir vist.

I denne spesialepisoden, som går under navnet The Grand Tour: Sand Job, drar gjengen til Mauritania for å gjennomføre det som beskrives som deres "største og lengste reise til nå".

Vi vet også at denne episoden slippes på Prime Video allerede 16. februar 2024, altså neste fredag, og i den forbindelse er det sluppet en teaser-trailer for spesialen, som du kan se i sin helhet nedenfor.