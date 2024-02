Antall spillere i Batman: Arkham Knight øker med 50 % takket være Suicide Squad: Kill the Justice League

HQ

Suicide Squad: Kill the Justice League har ikke akkurat vært den lanseringen Rocksteady hadde håpet på. Spillerne synes den nye live-tittelen er en middelmådig opplevelse, og det ser ut til at mange lengter etter nostalgien fra de gamle Arkham-spillene.

Som rapportert av True Trophies, har Batman: Arkham Knight hatt en økning på 50 % i antall spillere i ukene før og etter lanseringen av Suicide Squad: Kill the Justice League. Selv om Suicide Squad: Kill the Justice League fokuserer på andre figurer, er det en direkte oppfølger til Batman: Arkham Knight, så det er en klar sammenheng mellom de to spillene.

Noen mener at folk har spilt Batman: Arkham Knight for å forberede seg på det nyeste Rocksteady-spillet, mens andre hevder at det er en renere palett etter opplevelsen av Suicide Squad: Kill the Justice League.

Hvorfor tror du folk har spilt Arkham Knight?