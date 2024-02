Rykter: Nintendo Switch 2 blir avduket i mars

HQ

Nintendo Switch 2, Super Nintendo Switch, eller hva enn Nintendo kommer til å kalle den, er ikke langt unna. Flere rapporter har pekt på at vi i det minste vil få en ny titt på det Nintendo har jobbet med en gang i år, og nå har en fremtredende leaker sagt noe om når han tror vi kan få en skikkelig avduking.

NateTheHate sa i en nylig episode av Game & Talk-podcasten (rundt 40 minutter) at han trodde konsollen kunne bli annonsert neste måned. Han sa at han er usikker på hvilken form denne avsløringen vil ta, men at det ser ut til at Nintendo vil være klare til å snakke innen mars.

Hvis konsollen lanseres i sin helhet i mars, kan vi regne med å ha den i hendene innen utgangen av året. Nintendo pleier å være raske med å lansere konsoller, ettersom Switch ble lansert innen seks måneder etter at den ble avduket, og Wii U ble lansert enda raskere etter at den ble avduket.

Når tror du vi får se Switch 2?