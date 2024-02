Mike Tyson skal spille seg selv i den kommende superheltfilmen Bunny-Man.

HQ

Mike Tyson er i ferd med å legge enda en filmkarriere til sitt navn, ettersom det er blitt avslørt at han skal spille seg selv i en kommende superheltfilm kalt Bunny-Man.

Ifølge Variety handler filmen om "en multimillionær-superhelt som slår til mot onde krefter i anonymitet iført en kaninmaske. Han er drevet av et ønske om å hevne søsteren sin." I et sammendrag fra utestedet står det at søsteren dør av selvmord etter "å ha blitt utsatt for en voldelig handling, og at bilder av dette havnet på internett."

Bunny-Man skal i sin helhet spilles inn i Torino, nesten utelukkende på et virtuelt sett. Foreløpig er resten av rollebesetningen og prosjektets regissør ikke bekreftet.

Som tidligere nevnt er dette ikke Tysons første rolle i en spillefilm. I årenes løp har Tyson spilt i en rekke storfilmer, blant annet The Hangover, Rocky Balboa og Black Flies.