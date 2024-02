Vi holder nok en lang gjennomgang i den nye episoden av The Gamereactor Show.

HQ

En ny episode av The Gamereactor Show er her! Som en del av vår 18. episode har vi bestemt oss for å rette oppmerksomheten mot en rekke av de nyeste og kommende spillene i en slags spesiell Reviewcast, der Alex og jeg snakker om Suicide Squad: Kill the Justice League, Skull and Bones, Banishers: Ghosts of New Eden, Helldivers II, Mario vs. Donkey Kong, og til og med litt om den nye sesongen av TV-serien Halo.

