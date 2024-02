EA avslører at de vender tilbake til collegefotball i mai

EA har allerede et enormt antall sportsfranchiser, men i år blir det enda en i rekken. Etter at fansen i årevis har skreket etter at spillutvikleren skal vende tilbake til collegefotballen (universitetsfotball for oss europeere) i USA, får vi endelig det i år.

Tittelen, som går under navnet EA Sports College Football 25, blir i praksis Madden NFL, men i stedet for å inneholde lag og spillere fra National Football League, vil det i stedet inneholde lag og spillere fra de ulike collegeligaene rundt om i USA.

Vi får ikke vite så mye om spillet akkurat nå, bortsett fra at "it's really happening" og at det skal presenteres i mai, før det lanseres på det vi antar definitivt blir på Xbox Series X/S og PS5 (som Madden-spillene) til sommeren.

Se traileren for EA Sports College Football 25 nedenfor.