Rapport: Respawn utvikler et Mandalorian-spill

Vi har ikke fått et førstepersons skytespill som utspiller seg i George Lucas' univers (det i en galakse langt, langt borte) siden Star Wars Battlefront II ble lansert i 2017. Heldigvis ser det ut til at det kommer et nytt spill i løpet av et år eller to.

Ifølge Insider Gamings kilder jobber Respawn Entertainment (Titanfall, Apex Legends, Star Wars Jedi: Fallen Order) for tiden med et førstepersons skytespill med Mandalorian-tema, og det høres ut som om det kommer til å bli spektakulært og fartsfylt. Hovedpersonen vil være mandalorianer, men sannsynligvis ikke Mando fra TV-serien, ettersom dette spillet utspiller seg under det galaktiske imperiets storhetstid, mens The Mandalorian finner sted etter The Empire Strikes Back.

Den ikoniske mandalorianske jetpacken vil bli brukt til "horisontal dashing, vertical jumping, boost sliding", og kildene sier at det vil være belønninger for å utføre kombinasjoner og gjøre ting med stil, med et godt eksempel på at "spillerens helse hovedsakelig vil regenereres basert på suksessive drap". Spillet er visstnok også veldig lineært, så ikke forvent noen åpen verden, men det vil være mange kjente steder fra Star Wars å besøke.

Forhåpentligvis blir det verdt å vente på, for vi er nok ikke de eneste som har savnet Star Wars i førstepersonsperspektiv. Hva synes du om alt dette?