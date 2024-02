I år vil du kunne spille dine egne Xbox-spill via skyen, sier Phil Spencer.

HQ

Xbox' skybaserte spillsystemer er litt begrensede akkurat nå, ettersom du bare kan spille et utvalg titler via teknologien, og på et begrenset antall måter. Men siden skyen helt klart har en plass i fremtiden, planlegger Xbox en stor forbedring av teknologien i år.

Som det fremgår av en meldingsutveksling mellom NASburg og Phil Spencer, har Microsoft Gaming -sjefen uttalt at vi kan forvente å kunne spille eide Xbox-spill via skyen i løpet av året.

På spørsmål om når vi kan bruke eide spill på xCloud, la Spencer ganske enkelt til: "should be this year".

Det skal sies at det kan være noen begrensninger for hvilke eide spill som er tilgjengelige via xCloud, ettersom strømmerettighetene for Activision Blizzard -spill for eksempel eies av Ubisoft på grunn av avtalen som ble inngått for å få godkjent det massive oppkjøpet av utgiveren, en beslutning som utvilsomt også vil påvirke og begrense hvordan Activision Blizzard -spill gjøres tilgjengelig i skyen for Game Pass -abonnenter inntil videre.

Takk, Windows Central.