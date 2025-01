Flere profesjonelle skøyteløpere, deriblant to tidligere verdensmestere, var om bord i flyet som styrtet i Washington

HQ

Den tragiske ulykken som skjedde i Washington DC i går kveld, en krasj mellom et rutefly og et militærhelikopter, har etterlatt flere titalls omkomne. Blant de 64 passasjerene og mannskapet i passasjerflyet var det flere kunstløpere, samt trenere og familiemedlemmer, bekrefter U.S. Figure Skating, som var på vei hjem fra en leir.

Flyet styrtet i det iskalde vannet i Potomac-elven. Redningsmannskaper har ikke funnet noen overlevende i løpet av de første timene, og det fryktes at alle passasjerer og mannskap omkom om bord. Blant passasjerene var Det inkluderer to tidligere verdensmestere, Evgenia Shishkova og Vadim Naumov, bekreftet av russiske nyhetsbyråer å være på flyet. De ble verdensmestere i 1994, og jobber nå som trenere i USA. Deres sønn Maxim var også med på flyet.

Det internasjonale skøyteforbundet har publisert en uttalelse der de sier at de er dypt sjokkert over ulykken og sender sine kondolanser til det amerikanske skøyteforbundet. "Vi er sønderknust over å høre at kunstløpere, sammen med deres familier, venner og trenere, er blant dem som var om bord. Kunstløp er mer enn en sport - det er en sammensveiset familie - og vi står sammen."