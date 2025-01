Spill Alan Wake 2, det nyeste Sword Art Online og The Survivalists gratis denne helgen

HQ

Foran hver helg tilbyr Microsoft et utvalg av vanligvis tre titler som kan lastes ned og spilles uten ekstra kostnad for alle med Game Pass Core eller Game Pass Ultimate gjennom et program som heter Free Play Days. Her på Gamereactor prøver vi å rapportere når det er bedre og/eller større titler inkludert, og det er akkurat det de har i dag, hvor du nå kan nyte Alan Wakes nyeste eventyr.



Alan Wake 2 (begrenset til tre timer)



Sword Art Online: Fractured Daydream



The Survivalists



Alle kan nå lastes ned og spilles fritt frem til kl. 8:00 GMT / 9:00 CET mandag morgen. Alle titlene er også på salg frem til da, og hvis du velger å kjøpe noen av dem, får du beholde lagringsfilene dine.