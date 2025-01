Ninja Gaiden II Black får "balansejusteringer og tilleggsfunksjoner" neste måned

HQ

Hvis du starter Ninja Gaiden II Black i dag, kan du bli møtt av en mindre oppdatering, som hovedsakelig fikser et oppløsningsproblem på PC. Men i forbindelse med dette benytter Team Ninja nå anledningen til å kunngjøre via Facebook at en mer betydelig oppdatering venter i midten av februar :

"Basert på tilbakemeldingene vi har mottatt, forbereder vi en oppdatering som er rettet mot utgivelse i midten av februar med noen balansejusteringer og tilleggsfunksjoner."

Nøyaktig hva det vil være vet vi ikke ennå, men noen rimelige gjetninger er en Original Mode hvor fiendene er plassert som i originalen Ninja Gaiden II, bedre kamerakontroll, og / eller kanskje en Survival Mode. Er det noe spesielt du håper på?

Ninja Gaiden II Black er ute nå til PC, PlayStation 5 og Xbox Series X/S. Det er også inkludert i Game Pass hvis du er abonnent og trenger flere ninjaer i livet ditt (hvem gjør ikke det?).