Rykter: Fable, Microsoft Flight Simulator 2024 og Starfield er på vei til PlayStation 5 og Switch 2

Hvis det er fire spillserier som definerer Xbox, er det Fable, Forza, Gears of War og Halo. Av disse ble det i går bekreftet at Forza er på vei til PlayStation 5 med Forza Horizon 5, og det går også rykter om en Switch 2 -utgivelse. Men nå ser det ut til at enda en klassisk Xbox-serie vil bli utgitt for flere formater.

Den spanske publikasjonen Vandal skriver at flere titler er på vei til Switch 2 og PlayStation 5, nemlig Fable, Killer Instinct, Microsoft Flight Simulator 2024, og Starfield. Arbeidet med Fable skal nettopp ha begynt, men om det kommer samtidig på lanseringsdagen for de andre formatene er uklart i skrivende stund, forutsatt at informasjonen er korrekt.

Hvilket av disse spillene er du mest spent på?