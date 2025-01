Clair Obscur: Expedition 33 er det neste videospillet som skal bli film

HQ

Under Xbox Developer Direct -strømmen som ble sendt forleden uke, ble rollespillet Clair Obscur: Expedition 33 vist, og mange synes å ha ment at det nesten stjal showet. Den franske utvikleren Sandfall Interactive presenterte et eventyr som tydelig henter inspirasjon fra klassiske japanske titler i sjangeren, og forventningene til prosjektet er tilsynelatende skyhøye.

Det er ingen annen måte å tolke det på når Variety nå melder at arbeidet med en Clair Obscur: Expedition 33 -film nå er i full gang, allerede før spillet er lansert. Filmen produseres av Story Kitchen, og grunnleggerne Dmitri M. Johnson og Mike Goldberg kommenterte følgende :

"Vi er begeistret over å samarbeide med Sandfall Interactive for å bringe den rike, oppslukende verdenen i 'Expedition 33' til det store lerretet. Spillets overbevisende fortelling og komplekse karakterer danner et solid grunnlag for en filmopplevelse som vil vekke gjenklang hos både spillere og kinogjengere."

Story Kitchen har erfaring med å filmatisere spill og jobber for tiden med Tomb Raider (både Netflix' animasjonsfilm og Amazons live-action-planer), og de jobber også med prosjekter basert på Just Cause, Streets of Rage og Toejam & Earl. Prosessen med å finne regissører og skuespillere til Clair Obscur: Expedition 33 er allerede i full gang.

Hva synes du, er det smart å allerede nå ønske å filmatisere en helt ny spillserie som ikke engang er lansert ennå, eller hadde det vært bedre å vente til man vet om det faktisk blir et godt spill som har et publikum?

Clair Obscur: Expedition 33 vil bli utgitt 24. april for PC, PlayStation og Xbox, og det vil bli inkludert i Game Pass fra dag én.