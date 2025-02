Den ubehagelige sannheten bak Luka Dončić og Anthony Davis' NBA-handel

HQ

De fleste, om ikke alle NBA-kommentatorer, beskriver det som århundrets største byttehandel. Kanskje den mest sjokkerende i historien, og fansen har diskutert trekket det siste døgnet: Luka Dončić til Los Angeles Lakers, Anthony Davis til Dallas Mavericks, som en del av en trelagshandel som inkluderer Maxi Kleber og Markieff Morris til Lakers, Max Christie og et førsterundevalg fra 2029 til Mavs, og Jalen Hood-Schifino og to andrerundevalg fra 2025 til Utah Jazz.

Er det fornuftig? Er det en tabbe? Lakers (2019-20-mester) har fått en ung stjerne til å erstatte 40 år gamle LeBron James, mens Mavs (2023-24-finalist) styrker forsvaret sitt med en mer avrundet spiller, absolutt bedre i den avdelingen enn Doncic ... men eldre og med tilbakevendende skader. Alle har en mening, men ingen kan nok vite helt sikkert før støvet har lagt seg og vi begynner å se resultatene.

Det vil ta tid å venne seg til det, og for fans og journalister å forstå det hele - og komme seg følelsesmessig -. "Jeg trodde virkelig at jeg drømte eller til og med var død", sa kommentator Kevin O'Connor. Men handelen er så uventet, og til et visst punkt, så tilfeldig, at mange frykter at det, uansett hvordan du ser på det, dette bare rett og slett ikke gir mening. Og selv om Lakers-fansen vil få et kick av å se Luka i Lakers-skjorte og spille med LeBron (sannsynligvis mye mer enn Mavs vil få av å se Davis), fører det til en ubehagelig turth: i endene er det bare forretninger.

Hvis det ser ut som om det ikke gir mening, så gir det kanskje virkelig ikke mening...

Dončić, 25 år gammel slovensk spiller, hos Mavs siden 2018 etter å ha startet karrieren i Real Madrid, har blitt en av de beste NBA-spillerne i sin generasjon, ikke lavere enn sjette i MVP-avstemningen de siste fem sesongene, samt fem ganger All-Star-valg (han vil gå glipp av i år på grunn av langvarig skade). Det eneste som mangler er et NBA-mesterskap, etter å ha vært finalist i fjor.

Statistisk sett har han bedre sjanser til å vinne det med Los Angeles Lakers, noe som kan være grunnen til at han valgte å dra, som noen fans sier ... bortsett fra at Doncic (eller noen annen spiller eller trener) angivelig IKKE ble konsultert om flyttingen, og ble overrasket over at det tok timer før han brøt stillheten.

Donic ble angivelig tradet på grunn av lønnskravene hans

Faktisk, som rapportert av Marc Stein, var Doncic i ferd med en kontraktsforlengelse med Dallas-laget for 345 millioner dollar på fem år, noe som ville ha vært en rekordmengde, tilsvarende tariffavtalen. Det ser ut til at Nico Harrison, leder for Dallas Mavericks, bestemte seg for at det ikke var verdt det og handlet det med LA-laget, i stedet for å forhandle med spilleren, fire dager før handelsmarkedet slutter: et økonomisk trekk i stedet for et sportslig trekk.

Det betyr at uansett hvor gode de er, er spillerne til syvende og sist bare varer.

"Spillerne blir holdt til en annen standard for lojalitet og forpliktelse til et program, men organisasjonene blir ikke holdt til den samme standarden fra utsiden", klaget Kevin Durant om handelen. Det viser at folk som driver lagene prioriterer forretningsmuligheter fremfor logiske sportslige beslutninger ... selv om det betyr at fansen blir knust.