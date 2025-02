Sonic the Hedgehog 3 er nå den nest mest suksessrike videospillfilmen gjennom tidene

HQ

For en uke siden rapporterte vi at Sonic the Hedgehog 3 hadde blitt den tredje mest innbringende videospillfilmen gjennom tidene, etter å ha passert Warcraft. Den gang skrev vi også at mye tydet på at den kritikerroste filmen ville fortsette å klatre på listen, med tanke på hvor nærme den var andreplassen som innehas av Detective Pikachu.

Og ganske riktig, det gjorde den. Via Box Office Mojo avsløres det nå at Sonic the Hedgehog 3 har spilt inn 462,5 millioner dollar på verdensbasis, noe som overgår de 450 millionene som Warcraft klarte å tjene inn. Når det er sagt, er dette sannsynligvis slutten på linjen, for så mye som vi elsker Sonic, har han en motstander som alltid har vært et skritt foran ham helt fra begynnelsen, og det er Mario.

Den mest innbringende filmen basert på et videospill er The Super Mario Bros Movie med svimlende 1,36 milliarder dollar i omsetning - og Sonic the Hedgehog 3 vil ikke nå opp til det. Men en sølvmedalje er absolutt ikke dårlig, og andreplassen vil nok vare helt til The Super Mario Bros. Movie 2 har premiere neste år.