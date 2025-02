Trump truer EU med nye tollsatser når handelsspenningene øker

HQ

USAs president Donald Trump har gitt et hint om at varer fra EU snart kan bli ilagt toll, i takt med at handelsspenningene øker. Etter å ha innført 25 % toll på Mexico og Canada (med en måneds utsettelse som følge av represalier) og 10 % toll på Kina (fra og med tirsdag) antydet Trump at det "ganske snart" kan komme toll på EU-import for å rette opp i handelsubalansen.

PresidentEN kritiserte EU for ikke å akseptere nok amerikanske produkter, særlig biler og landbruksvarer, samtidig som USA importerer milliarder fra Europa. Han forsikret imidlertid Storbritannias statsminister om at handelskonfliktene kan løses, noe som tyder på en mer velvillig holdning overfor Storbritannia. I forrige uke uttalte den britiske næringsministeren Jonathan Reynolds til BBC at Storbritannia bør unntas fra eventuelle tollsatser, og påpekte at USA ikke har noe underskudd på varehandelen med Storbritannia. Hvis du vil vite mer, kan du sjekke ut hva Trump hadde å si i videoen nedenfor.

