Neowiz slår seg sammen med tidligere Dishonored- og Prey-skapere for å publisere deres kommende spill

Den koreanske utgiveren Neowiz har gått sammen med veteranutviklerne i Wolfeye Studios for å publisere sistnevntes kommende spill. Spillet - som fortsatt ikke er navngitt - lover å være en retro sci-fi action-RPG, som også fikk noen nye konseptkunst som en del av denne avsløringen.

Neowiz er sist kjent for sitt arbeid med 2023-hiten Lies of P, som snart skal gi ut ny DLC. Når vi snakket om partnerskapet i en pressemelding, sa Neowiz co-CEO Seungchul Kim følgende: "Dette samarbeidet bekrefter vår forpliktelse til å levere bemerkelsesverdige historiedrevne spill som gir gjenklang hos spillere over hele verden på PC- og konsollplattformer."

Teamet hos Wolfeye består av Raphaël Colantonio, som er mest kjent for sitt arbeid med Dishonored-spillene sammen med Harvey Smith, samt Julien Roby, som utviklet Prey i 2017. Resten av teamet består av like erfarne spillutviklere, og de ønsker å vise frem et rollespill som, med Colantonios ord, "blander rollespill, action og simulering".

"Med NEOWIZ har vi funnet en partner som virkelig forstår visjonen vår, og som er like opptatt som oss av å levere en unik, kreativ og minneverdig spillopplevelse som vil appellere både til våre langvarige fans og til nye spillere", sier Julien Ruby, administrerende direktør og utøvende produsent i Wolfeye.

Siden vi ikke engang har fått et navn på det kommende spillet ennå, har vi heller ingen utgivelsesdato eller -vindu, men vi håper å høre mer om denne tittelen i fremtiden.