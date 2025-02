Sumo Digital fokuserer all innsats på å bli et støttestudio og forlater alt arbeid med egne IP-er

HQ

Det høres kanskje ikke ut som en stor endring, men Sumo Digital kunngjorde i dag at de har bestemt seg for å stoppe all utvikling av egne spill. I stedet vil de nå utelukkende jobbe som et støttestudio og utvikle for andre.

Selv om dette kan høres drastisk ut, har ikke studioet levert mange store originale prosjekter opp gjennom årene (det middelmådige Snake Pass er et av de få unntakene). VGC skriver imidlertid at "flere originale prosjekter var nylig under utvikling hos selskapet", som nå vil bli avviklet som følge av dagens kunngjøring.

Sumo Digital er mest kjent for alle de flotte titlene de har utviklet sammen med Sega, som Sega Superstars Tennis og Sonic & Sega All-Stars Racing. De har imidlertid også utviklet Crackdown 3 med Xbox Game Studios samt Little Big Planet 3 og Sackboy: A Big Adventure på vegne av Sony, for å nevne noen andre eksempler. Så for å oppsummere dagens beslutning, vil Sumo Digital fokusere på det de gjør best.

Dessverre vil endringene bety at noen mennesker vil miste jobben, og det bør huskes at 15% av arbeidsstyrken - opptil 250 personer - måtte gå allerede i 2024. Studioet skriver:

"Uunngåelig vil denne overgangen ha innvirkning på studioene og menneskene våre. Vi er forpliktet til å minimere denne innvirkningen så mye som mulig, utforske alle muligheter for å beholde talenter og støtte de berørte med åpenhet, omsorg og medfølelse."

Vi krysser fingrene for at så få som mulig blir berørt, men samtidig er vi glade for at Sumo Digital blir værende, og vi ser frem til deres fremtidige spill. Vi har absolutt ikke noe imot en oppfølger til Sega Superstars Tennis eller for den saks skyld Virtua Tennis - en serie Sumo også har jobbet med tidligere.