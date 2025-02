Avowed, Madden NFL 25 og mer kommer til Game Pass veldig snart

HQ

En ny måned betyr at Microsoft avslører hvilke titler som blir lagt til Game Pass i løpet av de neste to ukene, og et av de største høydepunktene er utvilsomt et visst rollespill fra Obsidian, men mange vil også glede seg over muligheten til å spille gjennom Super Bowl i forkant av helgens kamp.

Se hele listen nedenfor (spill med * vil ikke bli lagt til på Game Pass Standard på lanseringsdagen, spill med ** er allerede inkludert i andre abonnementer, men vil nå bli lagt til på Xbox Standard):



Far Cry: New Dawn (Cloud, konsoll og PC) - 4. februar



Another Crab's Treasure (konsoll) - 5. februar**



Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes (konsoll) - 5. februar**



Starfield (Xbox Series X|S) - 5. februar**



Madden NFL 25 (Cloud, konsoll og PC) EA Play - 6. februar*



Kingdom Two Crowns (Cloud og konsoll) - 13. februar



Avowed (Cloud, PC og Xbox Series X|S) - 18. februar*



Som abonnent får du også en rekke fordeler hver måned, og februar er intet unntak. Du kan lese mer om tilbudene du får med Game Pass akkurat nå på Xbox Wire.

Som vanlig er det også noen titler som blir fjernet, så sørg for å spille disse innen 15. februar. Hvis du vil beholde noe, har du opptil 20% avslag på dem frem til da via abonnementet ditt :