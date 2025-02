Switch har solgt mye raskere enn PlayStation 2, men saktere enn Nintendo DS

HQ

Som vi rapporterte i går, har Nintendo solgt i underkant av 151 millioner Switch-enheter frem til 31. desember i fjor. Ikke dårlig, selvfølgelig, og en bragd bare to andre formater noensinne har oppnådd, nemlig Nintendo DS og PlayStation 2.

Men hvor lang tid tok det for hvert format å nå denne milepælen? Niko Partners analytiker Daniel Ahmad har nå svart på det spørsmålet via Bluesky, der vi får vite at Switch solgte dramatisk mye raskere enn PlayStation 2 gjorde - men faktisk litt saktere enn Nintendo DS.



Nintendo DS: 86 måneder

Nintendo Switch: 94 måneder

PlayStation 2: 133 måneder



Nintendo DS ble lansert i 2004 (året etter i Europa) og hadde faktisk bare syv gode år på markedet. Da den ble erstattet av Nintendo 3DS i 2011, hadde salget avtatt betraktelig, og nådde totalt drøyt 154 millioner solgte enheter. PlayStation 2, derimot, ble lansert i 2000, og selv om PlayStation 3 erstattet den i 2006, fortsatte konsollen å selge godt i mange år, og først etter tolv år (i 2012) rullet den siste produserte enheten ut av produksjonslinjene. Da hadde det blitt solgt over 160 millioner enheter.

Switch har i dag solgt 150,86 millioner enheter og forventes å bli erstattet av Switch 2 i år. Det er sannsynlig at den vil gå forbi Nintendo DS i løpet av 2025, men det er uklart om den noen gang vil nå de samme tallene som PlayStation 2.