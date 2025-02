USAs postvesen gjenopptar pakkeleveringene fra Kina til tross for Trump-tollene

HQ

Det amerikanske postvesenet har gjenopptatt mottak av pakker fra det kinesiske fastlandet og Hongkong etter en midlertidig suspensjon som følge av Donald Trumps nye tollpolitikk.

De nye reglene tar sikte på å tette et smutthull som tidligere gjorde det mulig for småpakker under 800 dollar å komme inn skattefritt, et system som er mye brukt av hurtigmotegiganter som Shein og Temu. Mens innenlandske forhandlere lenge har hevdet at disse unntakene gir kinesiske selgere en urettferdig fordel, har tiltaket også utløst bekymring for potensielle forsinkelser for amerikanske forbrukere.

Tollmyndighetene jobber nå med et system som skal sikre en smidig behandling i henhold til de oppdaterte reglene. I mellomtiden øker også EU tilsynet med e-handelsimport, noe som signaliserer en mer omfattende aksjon mot taxfree-forsendelser fra Kina, så det gjenstår å se hvordan dette vil påvirke den globale handelen.