Capcom Fighting Collection 2 lanseres i mai, og vi har en ny trailer som beviser det

I går meldte vi at Capcom endelig slapp Marvel vs. Capcom Fighting Collection: Arcade Classics til Xbox, nesten seks måneder etter de andre formatene (noe de kompenserer med et fint salg ). Nå som det snart er tid for neste fighting-samling, nemlig Capcom Fighting Collection 2, vil alle formater være inkludert fra dag én.

Så når er denne dagen da? Vel, Capcom kunngjør nå at denne velfylte samlingen vil bli utgitt 16. mai. Her er kampklassikerne som er inkludert :



Capcom vs. SNK



Capcom vs. SNK 2



Capcom Fighting Evolution



Street Fighter Alpha 3 Upper



Plasma Sword: Nightmare of Bilstein



Power Stone



Power Stone 2



Project Justice



Capcom Fighting Collection 2 er nå tilgjengelig for forhåndsbestilling via de digitale butikkene for alle formater - PC, PlayStation, Switch og Xbox - og vi har også mottatt en forhåndsbestillingsvideo som viser alt som er inkludert, komplett med mye informasjon om hver tittel. Sjekk den ut nedenfor.