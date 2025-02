Lytt til musikken fra Avowed

HQ

Som kjent er det bare tolv dager igjen til lanseringen av Avowed, der vi skal få utforske rollespillverdenen Eora. Nylig rapporterte vi ryktet om at spillet ville støtte 60 bilder per sekund på Xbox Series X, noe som var overraskende med tanke på at Obsidian i fjor høst sa at det kun var 30 bilder per sekund for konsollen.

Nå har spilldirektør Carrie Patel bekreftet dette i et MinnMax-intervju (via Bluesky), og dermed vet vi at det blir en jevn spillopplevelse vi har å se frem til, der du kan velge 30 bilder i sekundet hvis du vil prioritere grafikk i stedet.

Obsidian Entertainment har også presentert Avoweds temasang og to andre sanger. Disse kan du lytte til via YouTube på lenkene nedenfor hvis du vil få en liten forsmak på det som kommer:



Tittel Tema



Soil Song



We Twine (ettertekster)



Komponisten Venus Theory sier dette om temasangen i et intervju på NME.com:

"En lydlig introduksjon til temaene og verdenen i Eora slik den presenteres i Avowed, med noen smarte nikk til viktige karaktertemaer og historieøyeblikk som du vil oppdage etter hvert som du opplever spillet. I likhet med perspektivskiftet som spillerne opplever i Avowed, lener tittelsporet seg på den nye og innovative lydpaletten som gir signaturlyden til Avowed, samtidig som det beholder den samme "fantasy"-pregete tonen."

Vi kommer selvfølgelig tilbake med en anmeldelse av spillet neste uke. Avowed lanseres 18. februar for PC og Xbox. Det følger også med Game Pass, noe du kan lese mer om her.