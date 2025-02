Den internasjonale straffedomstolen avviser Trumps sanksjoner og lover å fortsette å yte rettferdighet

HQ

Den internasjonale straffedomstolen (ICC), som ligger i Haag, har på det sterkeste fordømt sanksjonene som USAs president Donald Trump har innført, og forsikrer at restriksjonene ikke vil hindre domstolens arbeid.

President Trumps presidentordre rettet seg mot ICC-tjenestemenn som etterforsker mulige krigsforbrytelser begått av amerikansk personell eller deres allierte, som Israel, ved å ilegge dem økonomiske sanksjoner og hindre dem i å reise inn i USA. Dette grepet kommer bare dager etter Trumps møte med Israels statsminister Benjamin Netanyahu, som er personlig berørt av en arrestordre utstedt av ICC på grunn av påståtte krigsforbrytelser i forbindelse med Gaza-konflikten.

Netanyahu roste Trumps presidentordre og kalte ICC for en "antiamerikansk" og "antisemittisk" institusjon. Tribunalet står imidlertid fast på sitt engasjement for rettferdighet, og erkjenner at selv om sanksjonene kan undergrave dets virksomhet, vil det fortsette arbeidet med å stille gjerningsmenn for retten.

ICCs ledelse understreket at dens avgjørelser er basert på loven, ikke på politisk innflytelse, og oppfordret de 125 medlemsstatene i Roma-vedtektene til å stå sammen med dem i forsvaret av den internasjonale rettferdighetens uavhengighet. Domstolen er også under lupen på grunn av sine etterforskninger av krigsforbrytelser i Ukraina og Gaza, noe som understreker dens kontroversielle og ofte omstridte rolle på den globale scenen. Foreløpig gjenstår det å se hvordan situasjonen vil utvikle seg.