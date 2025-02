Grønlands regjeringsparti vil ha folkeavstemning om uavhengighet i en tid med økende spenninger

HQ

Grønland kan være på vei mot et historisk skifte i forholdet til Danmark. Siumut, som er et av partiene som styrer Grønland i en koalisjonsregjering, har fremmet et forslag om en folkeavstemning om uavhengighet, som kan bli en realitet hvis de vinner det kommende valget i mars 2025.

I går kveld kunngjorde lederen for det grønlandske regjeringspartiet at de, hvis de blir gjenvalgt, vil presse på for å få øya selvstendig ved å utløse paragraf 21 i den grønlandske selvstyreloven. Dette vil sette i gang forhandlinger om det fremtidige forholdet til Danmark og, ikke minst, bane vei for en folkeavstemning om uavhengighet i løpet av neste valgperiode.

Partileder Erik Jensen erkjente at president Donald Trumps kontroversielle uttalelser hadde spilt en rolle i denne beslutningen, og Siumuts talsperson Doris Jakobsen Jensen kritiserte videre Danmarks statsminister Mette Frederiksen for det hun kalte et "sololøp" i Europa, og antydet at statsministeren ignorerte Grønlands interesser som svar på Trumps uttalelser.

Dette utspillet kommer etter flere år med økende spenninger, særlig etter at USA, med president Donald Trump i spissen, uttrykte interesse for å overta øya. Selv om grønlenderne har uttrykt sterk motstand mot å slutte seg til USA, vurderer de politiske lederne nå en fremskyndet vei mot uavhengighet.

Til tross for presset for uavhengighet er ikke prosessen uten utfordringer, særlig når det gjelder de praktiske sidene ved det nye forholdet, ettersom Danmark har lagt frem en plan til 2 milliarder dollar for å styrke det arktiske forsvaret, og den danske regjeringen tar også skritt for å håndtere den økende bekymringen for rasisme blant grønlenderne, med en plan til 4,9 millioner dollar for å bekjempe diskriminering.

Samtidig påvirker spenningene i verdenspolitikken Danmarks posisjon, og en ny undersøkelse viser at USA nå anses som en større trussel enn Nord-Korea og Iran. Det diplomatiske landskapet er fortsatt anspent, og de neste stegene i Grønlands selvstendighetsprosess kan bli påvirket av denne større, globale dynamikken. Foreløpig gjenstår det å se hvordan situasjonen vil utvikle seg.