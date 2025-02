Grønland er ikke til salgs, men Danmark er åpen for økt sikkerhetssamarbeid med USA

HQ

Under et EU-toppmøte i Brussel tidlig denne uken slo Danmarks statsminister Mette Frederiksen fast at Grønland ikke vil bli solgt, til tross for økende spenninger med USA.

Frederiksen erkjente imidlertid at det er potensial for å utvide sikkerhetssamarbeidet med USA, særlig i lys av den økende bekymringen for russisk og kinesisk innflytelse i Arktis. Frederiksen bekreftet Danmarks vilje til å samarbeide med USA for å ivareta felles sikkerhetsinteresser i regionen.

Statsministeren understreket at selv om Grønlands suverenitet forblir intakt, er Danmark åpen for diskusjoner om å styrke det amerikanske militære nærværet på og rundt øya, inkludert den nordligste amerikanske basen, Pituffik Space Base, som spiller en nøkkelrolle i missilforsvar, romovervåkning og regional avskrekking.

Spenningen med USA har eskalert i det siste, særlig etter at president Donald Trump foreslo at Grønland burde bli en del av USA. Frederiksens uttalelser ser derfor ut til å være en balansegang mellom å hevde Danmarks kontroll over øya og å anerkjenne begge nasjoners sikkerhetspolitiske bekymringer. Foreløpig gjenstår det å se hvordan denne geopolitiske striden vil fortsette å utvikle seg.