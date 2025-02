Morena Baccarin bekreftet som The Sorceress i Masters of the Universe

Som vi vet, jobber Amazon med en ny filmatisering av Masters of the Universe, som allerede har en ganske høyprofilert rollebesetning, inkludert Camila Mendes som Teela, Alison Brie som Evil-Lyn, Jared Leto som Skeletor, Idris Elba som Man-at-Arms, og Nicholas Galitzine som He-Man.

Nå er ytterligere to navn bekreftet, og det er Morena Baccarin (Firefly, Homeland, Gotham, Deadpool) som The Sorceress, kanskje He-Mans viktigste allierte, og Jóhannes Haukur Jóhannesson (Game of Thrones, Vikings: Valhalla, The Witcher) som Fisto.

Nøyaktig hva slags narrestreker Skeletor kommer til å finne på i filmen, vil bli avslørt når den har premiere 5. juni neste år, men i det minste på papiret høres det ut som om potensialet for et spennende prosjekt er til stede.