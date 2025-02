Storbritannia og USA nekter å undertegne erklæringen fra AI-toppmøtet i Paris

HQ

Under den andre dagen av toppmøtet om kunstig intelligens valgte Storbritannia og USA å ikke undertegne en internasjonal erklæring om kunstig intelligens, et trekk som understreker den økende globale splittelsen om hvordan teknologien skal styres.

Mens 60 av underskriverne forpliktet seg til å fremme kunstig intelligens på en "åpen" og "etisk" måte, henviste representanter fra Storbritannia til nasjonale interesser, og USAs visepresident JD Vance advarte mot overdreven regulering, og hevdet at det kunne kvele innovasjonen.

Hans uttalelser sto i kontrast til Frankrikes president Emmanuel Macron, som tok til orde for sterkere tilsyn. Avgjørelsen reiste også spørsmål om troverdigheten til Storbritannias tidligere lederskap innen AI-sikkerhet, særlig etter at landet var vertskap for sitt eget AI Safety Summit i 2023.

I mellomtiden er det geopolitiske landskapet i endring, med handelsspenninger mellom USA og Europa som gjør diskusjonene om AI-politikk enda mer kompliserte. Foreløpig gjenstår det å se hvordan denne divergensen vil forme fremtidens regulering av kunstig intelligens.