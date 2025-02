Team Ninja lanserer et stort Dead or Alive-salg på Xbox

HQ

Gjennom hele den opprinnelige Xbox-generasjonen og halvparten av Xbox 360-generasjonen jobbet Team Ninja og Xbox tett sammen, og alt førstnevnte ga ut var eksklusivt for sistnevnte. Først da skaperen av Dead or Alive og det moderne Ninja Gaiden - Tomonobu Itagaki - forlot Team Ninja, ble partnerskapet avsluttet.

Siden den gang har utvikleren i stedet hovedsakelig jobbet med Sony, men under forrige måneds Xbox Developer Direct ble et nytt samarbeid presentert igjen; dels rundt Ninja Gaiden II Black, som overraskende nok både ble annonsert og utgitt og inkludert med Game Pass, og dels med Ninja Gaiden 4, som lanseres senere i 2025 og også er inkludert med Game Pass.

Kanskje er det med dette i bakhodet at det nå er et stort Xbox-salg med noen av de laveste prisene vi noensinne har sett på Dead or Alive -serien. Tilbudene gjelder i to uker, så benytt anledningen til å skaffe deg noen klassiske og underholdende kampspill:



Dead or Alive 1 Ultimate - £5.39 / €5,99

Dead or Alive 2 Ultimate - kr 7,19 / 8,99

Dead or Alive 3 - kr 7,19 / 8,99

Dead or Alive 4 - kr 11,99

Dead or Alive 5: Last Round - kr 9,59 / 11,99

Dead or Alive 6 - KR 10,49



Her i redaksjonen kan vi spesielt anbefale del 4 og 5, der førstnevnte er et skikkelig tight kampspill som også har Master Chief som spillbar karakter og en Halo -arena, og den andre er en komplett utgave med en skikkelig fin singleplayer. Selv del 2 er veldig bra hvis du vil tilbake til seriens fartsfylte og klassiske grunnprinsipper.