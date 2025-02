Den første sluttspilldagen i Champions League noensinne endte med forutsigbare resultater

HQ

For første gang noensinne har Champions League en ekstra utslagsfase for lagene som ble rangert under topp 8 i ligafasen og ikke kvalifiserte seg direkte til åttendedelsfinalene. Flere europeiske giganter, inkludert lag med flere Champions League-titler, spilte i går kveld: en vanære, kanskje, men det om det får jobben gjort...

Dermed ble resultatene som forventet: storlagene triumferte og knuste rivalenes drøm om å nå åttendedelsfinalene. PSG var først ute med å knuse Brest 3-0, etterfulgt av fjorårets finalist Borussia Dortmund, også det med 3-0 mot Sporting Lisboa.

Juventus hadde det tøffere mot nederlandske PSV Eindhoven (vinner av europacupen i 1988), men vant 2-1.

Og så var det Manchester City mot Real Madrid. Den mest imøtesette kampen i sluttspillet, og den mest antinaturlige: to europeiske giganter, de to siste vinnerne, og bare én av dem vil nå 16-delsfinalene. Så langt har Real Madrid overtaket, etter å ha hevdet seieren i siste minutt: en enormt underholdende 2-3, første gang Madrid vinner på Etihad.



Brest 0-3 Paris Saint-Germain



Juventus 2-1 PSV Eindhoven



Manchester City 2-3 Real Madrid



Sporting CP 0-3 Borussia Dortmund



I morgen spilles de fire gjenværende kampene. Returkampen i sluttspillet spilles neste uke, og åttendedelsfinalene starter den første uken i mars.

Champions League kamper onsdag 12. februar



Club Brugge mot Atalanta - 18:45 CET, 17:45 GMT



Monaco mot Benfica - 21:00 CET, 20:00 GMT



Celtic mot Bayern München - 21:00 CET, 20:00 GMT



Feyenoord mot Milan - 21:00 CET, 20:00 GMT