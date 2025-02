Trump uttrykker håp om fornyede bånd til Russland etter løslatelse av fange

HQ

Marc Fogel, en amerikansk lærer som har sittet fengslet i Russland siden 2021, ble uventet løslatt etter en avtale fremforhandlet av Donald Trumps spesialutsending, Steve Witkoff. I en offisiell uttalelse bekreftet Mike Waltz, Trumps nasjonale sikkerhetsrådgiver, at løslatelsen av Fogel var et resultat av en fremforhandlet utveksling.

Waltz understreket at avtalen representerte "et tegn på god tro fra russisk side" og et positivt skritt i retning av å løse den pågående krigen i Ukraina. Waltz bemerket videre at USAs og Russlands samarbeid i denne saken var et tegn på at begge sider kunne bevege seg i en mer samarbeidsorientert retning. Løslatelsen markerer et viktig øyeblikk i den diplomatiske dialogen mellom de to nasjonene, og understreker potensialet for videre forhandlinger.

Samtidig uttrykte Trump optimisme, og antydet at denne utvekslingen kunne bane vei for et bedre forhold til Moskva og potensielt få slutt på den pågående krigen i Ukraina. På spørsmål om hva USA ga i gjengjeld for løslatelsen av Fogel, bagatelliserte Trump innrømmelsene og uttalte at "ikke mye" ble tilbudt, men understreket at samspillet med Russland hadde vært svært positivt. Foreløpig gjenstår det å se hvordan dette vil påvirke den bredere geopolitiske dynamikken.