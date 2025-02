Atomfall-funksjoner vist frem i en ny trailer

HQ

En av de mest spennende titlene neste måned er Rebellions (Sniper Elite serien) kommende Atomfall. Den utspiller seg i en region i Nord-England der det skjer merkelige ting etter Windscale-brannen. Her får vi en alternativ tolkning av den radioaktive katastrofen, som myndighetene ser ut til å ville dekke over.

Rebellion The Guardian lover "et overlevelses-actionspill for én spiller, med inspirasjon fra science fiction, folkeskrekk og den kalde krigen", og skriver at vi kan se frem til "en mørk og illevarslende verden med varierende miljøer og steder". Noe som unektelig høres ganske lekkert ut.

Atomfall kommer 27. mars til PC, PlayStation og Xbox, og det er inkludert i Game Pass fra dag én. Nå har vi fått en ny Features -trailer som viser frem flere forskjellige aspekter av eventyret som ser overraskende variert ut. Sjekk den ut nedenfor.