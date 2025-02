Alice in Borderland kommer tilbake i september for flere dødelige spill

Etter den andre svært vellykkede sesongen av Alice in Borderland i 2022 trodde mange at den japanske serien ville ta slutt, ettersom det virket som om plottrådene ble bundet opp. Men kort tid etter ble det bekreftet at det ville komme en tredje sesong, og nå vet vi når Alice in Borderland kommer tilbake.

Netflix viser det første bildet fra sesong tre via Bluesky og skriver at serien kommer tilbake i september. Dette skal være de siste episodene, og tilsynelatende vil Joker nå bli involvert i de Battle Royale-inspirerte konkurransene.

Noe å se frem til kanskje? Hvis du ikke har sett Alice in Borderland ennå, er de to første sesongene tilgjengelige på Netflix og er vel verdt å sjekke ut.