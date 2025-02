Split Fiction gir en skikkelig introduksjon i en ny trailer

HQ

Til tross for at det er seks år siden It Takes Two kom ut, har det aldri helt forsvunnet ut av medias søkelys. Hvis det ikke er rykter om oppfølgere eller filmatiseringer, så er det nye milepæler i antall spillere som nås.

Svenske Hazelights co-op-mesterverk var og er noe helt spesielt, og derfor har forventningene til oppfølgeren fra studioet vært høye. På The Game Awards i desember ble vi for første gang introdusert for Split Fiction, som nok en gang forteller en historie med samarbeid i fokus, denne gangen om to forfattere med fokus på fantasy og scifi - som nå må prøve å overleve i verdenene de selv har skapt.

Det har premiere 6. mars på PC, PlayStation og Xbox. I likhet med It Takes Two støtter Split Fiction Friend Pass, så alt som trengs er at én person eier spillet for at dere skal kunne spille sammen. Det er også formatuavhengig, siden det er full krysspilling.

Under gårsdagens Sony-event benyttet Hazelight anledningen til å vise frem mer av historien i kampanjen, komplett med mye gameplay. Sjekk ut videoen nedenfor.