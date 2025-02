Rapport: "Xboxs neste generasjons konsollmaskinvare er nå fullstendig godkjent"

HQ

Microsofts strategi akkurat nå er ikke den enkleste å forstå. De ser ut til å ha bestemt seg for å satse på multiformat akkurat da de begynte å gi ut spill selv, og spillgiganten Sony gikk i utgangspunktet tom for egne spill til lansering - og etter et magert 2024, ser ikke 2025 ut til å bli mye bedre på førstepartsfronten for PlayStation heller.

Dette betyr at vi nå er i den posisjonen at Microsoft går glipp av sjansen til å tilby en virkelig sterk Xbox-line-up når Sony er på sitt svakeste, og mye tyder på at Microsoft vil lansere flere store førstepartsspill til PlayStation i 2025 enn Sony gjør. Ikke minst med tanke på den noe intetsigende og førstepartshungrige 40-minutters strømmen de tilbød over natten.

Uansett sier Microsoft at de vil lansere flere Xbox-konsoller i fremtiden og har lovet "det største tekniske spranget du noensinne har sett i en maskinvaregenerasjon".

Nå har den vanligvis pålitelige Windows Central-redaktøren Jez Corden litt ny informasjon om de(n) kommende Xbox-konsollen(e), og skriver at han "nylig ble fortalt at Xboxs neste generasjons konsollmaskinvare nå har gått forbi de tidlige pitchestadiene og har blitt fullstendig godkjent og kostnadsberegnet hele veien oppover i kjeden".

Han understreker at han ikke tror vi får se hva de har i vente "any time soon", men det ser ut til at ting fortsatt er i bevegelse for Xbox, og det blir interessant å se hvordan Microsoft har tenkt å få folk til å kjøpe enheten når de ikke har eksklusiv programvare å tilby.