Her er alle de avslørte karakterene og de første skjermbildene fra Sonic Racing: Crossworlds

En av titlene som ble presentert under gårsdagens PlayStation-event var Sonic Racing: Crossworlds. Som vi kunne rapportere sammen med den første traileren, er det som venter oss et fartsfylt kartingspill, denne gangen med portaler som fører inn i nye verdener. Dette betyr at du kan gå fra en isverden rett inn i ørkenen på et øyeblikk, noe som unektelig sikrer en annen type racing.

Sega lover også "den største karakterlisten i noe Sonic-racingspill", og via Reddit har alle karakterene som hittil er avslørt fra den første traileren nå blitt listet opp :



Amy



Katten Big



Charmy



Krem og ost



Eggman



Eggpawn



Jet the Hawk



Knuckles



Metal Sonic



Omega



Rouge



Sage



Shadow



Silver



Sonic



Tails



Vektor



Zazz



Nå kan vi også by på de første bildene fra spillet. Sega har delt syv høyoppløselige skjermbilder som du kan sjekke ut nedenfor.

Sonic Racing: Crossworlds Spillet kommer senere i år til PC, PlayStation, Switch (antakelig også Switch 2, selv om det ikke er bekreftet... ennå) og Xbox.