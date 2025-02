Rapport: Modern Warfare 2 vil bli lagt til Game Pass veldig snart

HQ

Det ser ut til at Game Pass abonnenter kan se frem til at flere Call of Duty kommer til tjenesten snart. Både Insider Gaming og XboxEra hevder å ha kilder som indikerer at 2009s Call of Duty: Modern Warfare 2 vil bli lagt til tjenesten i mars eller april.

Det er imidlertid verdt å huske at dette kanskje ikke er det originale spillet, men remasteren av Modern Warfare 2 -kampanjen som ble lansert i 2020 for PlayStation 4 og Xbox One. Hvis det er sistnevnte, er det bare kampanjen og ingen flerspiller som gjelder.

Forutsatt at informasjonen er korrekt, vil det være det første eldre spillet i serien som kommer til Game Pass. Slik det ser ut nå, er 2023s Call of Duty: Modern Warfare III og Call of Duty: Black Ops 6 tilgjengelig for alle krigshungrige abonnenter.