Bak musikken til Clair Obscur: Expedition 33

Det er ingen overdrivelse å påstå at Clair Obscur: Expedition 33, utviklet av det franske studioet Sandfall Interactive, stjal showet på Xbox Developer Direct i januar. Det er et eventyr inspirert av japanske rollespill, komplett med et verdenskart, luftskip, turbaserte kamper og virkelig fancy grafikk.

En annen ting mange reagerte på, var den utmerkede musikken. Kanskje er det derfor Sandfall Interactive og utgiveren Kepler Interactive nå har gitt ut en minidokumentar om spillets lydspor, der vi får komme bak kulissene sammen med både komponisten Lorien Testard og sangeren Alice Duport-Percier. Videoen forklarer tankeprosessen bak komposisjonen av denne merkelige verdenen, og vi får også flere smakebiter.

Clair Obscur: Expedition 33 kommer 24. april til PC, PlayStation 5 og Xbox Series X/S. Det er også glimrende inkludert i Game Pass.