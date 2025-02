EA Sports F1 24, Warhammer 40K: Rogue Trader og mer er i ferd med å bli lagt til i Game Pass

HQ

Så langt i 2025 har Microsoft lagt til et fint utvalg av titler på Game Pass, og nå er det på tide å se hva vi får i slutten av denne måneden. Det er et mindre utvalg enn vanlig denne gangen, sannsynligvis et resultat av et visst rollespill som slippes i dag, men det er vanskelig å klage med fine titler som disse. Her er hva vi kan forvente oss, og når (spill med * vil ikke bli lagt til Game Pass Standard ved lansering, spill med ** er allerede inkludert i andre abonnementer, men vil nå bli lagt til Xbox Standard) :



Avowed (Cloud, PC og Xbox Series X|S) - 18. februar*



EA Sports F1 24 (Cloud, konsoll og PC) EA Play - 20. februar*



Warhammer 40,000: Rogue Trader (Cloud, PC og Xbox Series X|S) - 20. februar



Watch Dogs: Legion (Cloud, konsoll og PC) - 25. februar



Som vanlig følger det også med ekstra innhold som du kan laste ned gratis, og andre halvdel av februar er bedre enn vanlig. Du kan blant annet glede deg over Madden NFL 25: EA Play Supercharge Pack. Minecraft: 1 Month Marketplace Pass, Monster Hunter Now: MH Now Bundle, og MultiVersus: MVP Pack 5 - som du kan lese mer om på Xbox Wire.

Det er imidlertid ikke bare gode nyheter, ettersom ni spill forlater tjenesten 28. februar (selv om vi antar at få vil savne det gamle F1-spillet gitt at den siste inkarnasjonen blir lagt til), men du vil ha rabatt på dem frem til da hvis du vil beholde noen :