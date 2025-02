Rapport: Switch 2 vil bli priset $ 399

HQ

Den 2. april vil det være et stort Nintendo-arrangement der de vil presentere Switch 2 i mer detalj og la oss sjekke ut de første spillene til den. I forkant av dette spekuleres det selvfølgelig mye i hva som vil bli avslørt, men mye av det er ikke annet enn ønsketenkning og ren gjetning for å forsøke å skape noen overskrifter.

Men analytikeren Joost van Dreunen har litt mer erfaring enn de fleste, etter å ha vært med på å grunnlegge det Nielsen-eide SuperData Research og tidligere skrevet boken One Up - Creativity, Competition, and the Global Business of Video Games.

I sitt siste nyhetsbrev (via NintendoLife) deler han nå en svært kvalifisert gjetning på hva Switch 2 vil koste:

"Basert på dagens markedsdynamikk og plattformposisjoneringsstrategi, vil Nintendo sannsynligvis prise Switch 2 til $ 399. Det representerer en kritisk psykologisk terskel som balanserer premium-maskinvareambisjoner mot tilgjengelighet i mainstream-markedet."

Han forklarer også hvorfor han tror på akkurat denne prislappen og hvorfor det er fornuftig på flere måter:

"På dette prispunktet vil Nintendo opprettholde sin tradisjonelle positive margin på maskinvare, samtidig som Switch 2 posisjoneres tydelig under rivaliserende premium-spill-enheter, men likevel over lanseringsprisen for den originale Switch. Det signaliserer et meningsfylt teknisk fremskritt uten å fremmedgjøre kjernefamiliedemografien."

Er dette i tråd med dine egne forventninger, eller tror du på mer eller mindre?