Formel 1: Alle 2025 biler og lakkeringer avduket på F1 75 Live-arrangementet (galleri)

F1 75 live-arrangementet i London var scenen der alle de ti Formel 1-teamene avduket sine liveries for 2025-sesongen. I år fyller Formel 1 75 år, og derfor bestemte de seg for å holde en "fest" der de kalte inn alle Formel 1-førerne, inkludert Lewis Hamilton i hans første offentlige opptreden med Ferrari.

Med mye lys, musikk og lasere håpet arrangementet å skape et skue ut av den enkle handlingen å vise nye biler (ikke ekte biler, mock-up med de nye lakkene). Noen fans kan naturligvis være skeptiske til det femtende eksemplet på kommersialisering av sport, men de fleste av de 20 000 tilskuerne som så på i O2 Arena og de 4,6 millionene som så på hjemmefra, så ut til å ha hatt glede av showet.

Det var noen musikalske innslag (det britiske boybandet Take That, countryartisten Kane Brown, rapperen mgk), og hvert team hadde kreativ frihet til å vise frem bilene sine som de ville, med Aston Martins hyllest til James Bond som høydepunktet. Men hele poenget med showet var likevel å avduke lakkene. Her er alle de ti Formel 1-bilene for 2025-sesongen. Hvilken er din favoritt?

Alle Formel 1-bilene for 2025

Ferrari: SF-25

Ferrari

McLaren: MCL39

McLaren

Aston Martin AMR25

Aston Martin

Red Bull: RB21

Red Bull Racing

Racing Bulls: VCARB 02

Racing Bulls

Williams: FW47

Williams

Mercedes: W16

Mercedes-AMG

Haas: VF-25

Haas

Alpine: A525

Alpine

Sauber: C45

Kick Sauber